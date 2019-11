Qui blâmer pour le mauvais climat au Salon bleu? Si plusieurs ont remis en question l’autorité du président François Paradis au cours des derniers jours, l’attitude du leader parlementaire Simon Jolin-Barrette est également montrée du doigt.

«Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand on entend autant parler du président. C’est un rôle qui demande un peu de réserve, de la discrétion, il faut être non partisan», rappelle d’emblée la chroniqueuse et analyste politique Antonine Yaccarini.

Celle qui a arpenté les corridors de l’Assemblée nationale durant plusieurs années n’absout cependant pas les leaders parlementaires de l’opposition et du gouvernement, Marc Tanguay et Simon Jolin-Barrette. Au sujet de ce dernier, elle lui reproche notamment son grave accroc au décorum commis la semaine dernière lorsqu’il a interpellé le président par son prénom en lui demandant de «sortir» son adversaire libéral.

«Simon Jolin-Barrette a vraiment affecté la crédibilité du président en le tutoyant. C’est Monsieur le président. Honnêtement, je trouve que c’est plus grave pour le décorum qu’un coton ouaté, tranche-t-elle. C’est un accroc au décorum qui vient affecter la crédibilité de l’institution de la présidence de l’Assemblée nationale.»

Quant à Marc Tanguay, elle espère voir moins d’arrogance et d’agressivité dans son comportement au Salon bleu.

«Tout le monde devrait baisser le ton d’un cran et le président, lui, devrait monter d’un cran. Pas de parler plus, mais avoir plus de poigne», résume l’analyste.

«C’est une belle garderie parfois l’Assemblée nationale ou le Parlement canadien», réagit de son côté l’analyste Dimitri Soudas.

