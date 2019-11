Un accusé demande un peine de plus de deux ans

L’homme impliqué dans une violente collision en début d’année, sur le boulevard Champlain à Québec, a demandé, mardi, qu’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans lui soit imposée par le Tribunal lors de son prochain passage à la Cour.

Détenu depuis son arrestation en janvier, Marc Laliberté présentait un air renfrogné lorsqu’il a été amené devant le juge Christian Boulet.

Via son avocat, Me Benoit Labrecque, l’homme âgé de 41 ans a fait savoir qu’il entendait plaider coupable aux accusations de délit de fuite causant des lésions qui pesaient contre lui.

«J’ai un trouble de personnalité limite. Donc, tant qu’à aller en dedans, j’aime mieux aller au pénitencier pour pouvoir obtenir de l’aide et travailler sur moi», a précisé l’homme.

Une phrase qu’il a laissé tomber lorsque la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Geneviève Blouin a souligné qu’elle devait aviser les victimes avant de présenter au Tribunal «une possible suggestion commune».

Le 4 janvier, le quadragénaire qui s’était engagé à avoir une bonne conduite et à ne pas troubler l’ordre public en lien avec un autre dossier, a violemment percuté un véhicule à bord duquel se trouvaient un homme et une femme âgés dans la vingtaine.

Après la collision survenue sur le boulevard Champlain, Laliberté avait pris la fuite à pied avant d’être retrouvé par le maître-chien du Service de police de la Ville de Québec. Il présentait alors des signes de facultés affaiblies.