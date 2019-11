Un employé sur quatre pourrait prendre sa retraite d’ici 2025 à Québec

La Ville de Québec se prépare à affronter une vague de départs massifs dans les prochaines années. Pas moins de 24 % de l’effectif sera admissible à la retraite d’ici 2025.

Les domaines d’emploi qui seront les plus touchés sont les emplois cadres, les emplois de bureau/soutien administratif, les technologies de l’information, le traitement de l’eau, l’administration la comptabilité et les finances puis les équipements motorisés

Ces constats sont issus d’un nouveau document produit par le Services des ressources humaines de l’administration Labeaume, qui déploiera une stratégie sans précédent dans les cinq prochaines afin d’attirer la main-d’œuvre.

Un budget additionnel de 500 000 $ a été accordé en 2020 au Service des ressources humaines pour mettre en branle son plan de recrutement.

«Les efforts des prochaines années viseront à remplacer les départs à la retraite et à maintenir une main-d’œuvre de qualité, compétente et tournée vers le citoyen», peut-on lire dans la Planification stratégique de la main-d’œuvre à l’horizon de 2025.

«Beaucoup de nos employés vont prendre leur retraite au cours des prochaines années et on devrait pourvoir ses postes là et s’assurer que notre main-d’œuvre demeure pleinement qualifiée et qu’on puisse répondre à tous les besoins requis par la Ville», a affirmé le directeur général Luc Monty, lors d’un plénier à l’hôtel de ville mardi matin.

Quelques statistiques sur le personnel à la Ville de Québec

La Ville compte 7 324 employés avec des statuts différents (permanent, occasionnel ou temporaire), ce qui représente 5 116 « équivalents temps complet »

60 % de l’effectif détient un statut « permanent » alors que 40 % des emplois ont le statut d’occasionnel ou de temporaire

Les emplois occasionnels sont en grande majorité des emplois en lien direct avec le service aux citoyens (loisirs, stationnements, brigadiers scolaires, piscines, etc...)

Les femmes représentent 36,4 % de l’effectif total et elles occupent près de 30 % des postes de cadres civils

La moyenne d’âge de l’effectif total, excluant les policiers, est de plus de 45 ans.

La moyenne du nombre d’années de service est de 14,2 ans