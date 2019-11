Le chef conservateur Andrew Scheer, qui a convoqué les médias jeudi afin d’annoncer son cabinet fantôme, semble vouloir s’accrocher à son poste malgré les demandes de démission qui s’additionnent.

«Le signal est très clair. Tu n’affrontes pas la presse demain si tu ne veux pas envoyer le signal à tout le monde de se calmer, croit l’analyste politique Emmanuelle Latraverse. M. Scheer veut clairement envoyer le message qu’il est prêt à se battre pour son leadership.»

Celle-ci surveillera le ton du chef conservateur ainsi que les nominations dans certains postes clés. Selon ce qu’il est permis de croire actuellement, Alain Rayes demeurerait le lieutenant du Québec.

Peu importe les décisions du chef conservateur, l’analyste Stéphane Bédard comprend mal sa décision de s’accrocher.

«On est devant quelqu’un qui a choisi l’écartèlement, regrette-t-il. Il va finir en lambeaux.»

Il déplore également que des talents politiques qui demeurent loyaux à Andrew Scheer risquent maintenant d’être «brûlés» en raison de leur association avec lui.

Pour Antonine Yaccarini, Andrew Scheer a pris une décision égoïste, qui va à l’encontre du bien du parti.

«Stéphane parlait de gens loyaux autour de lui, il n’en a pas tant que ça. Il y a la frange plus conservatrice qui le laisse tomber et la frange plus progressiste qui le laisse tomber. Il a mis la moitié de son cabinet à la porte. C’est un homme qui est plutôt seul et il ne fait qu’allonger le supplice», note-t-elle.