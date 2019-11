Baisse des homicides au pays, malgré les records en Ontario

Le nombre d'homicides au pays s’est élevé à 651 en 2018, soit 15 victimes de moins que l'année précédente, même si Toronto a affiché le plus grand nombre d'homicides jamais enregistré dans une région métropolitaine de recensement.

C’est ce qu’a rapporté Statistique Canada, mercredi. Ainsi, le taux d'homicides a reculé de 4 % en 2018 pour s'établir à 1,76 pour 100 000 habitants. Il est toutefois resté supérieur à la moyenne nationale observée au cours des 10 années précédentes.

Au Québec, il y a eu 83 victimes de meurtre en 2018, soit dix de moins que l’année d’avant. Le taux d'homicide dans la Belle Province figure aussi parmi les plus bas au pays avec 0,99 meurtre par 100 000 habitants. Seules l'Île-du-Prince-Édouard, où personne n'a été assassiné en 2018, et Terre-Neuve-et-Labrador ont affiché de meilleurs taux.

En revanche, le nombre d'homicides en Ontario a bondi pour atteindre 266 victimes, une hausse de 69 morts par rapport à 2017.Il s’agit de «la plus forte augmentation d'une année à l'autre et le plus grand nombre d'homicides depuis que ces données ont commencé à être recueillies en 1961», a noté Statistique Canada.

Essentiellement, ce bond s'explique par la hausse (+49) du nombre d'homicides dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto. Il y a eu, au total, 142 victimes d'homicide dans cette RMR.

Par ailleurs, le taux national d'homicides commis à l'aide d'une arme à feu a reculé de 8 % en 2018, ce qui représente la première diminution sur ce plan depuis 2013. Seule exception: l'Ontario a connu une hausse du nombre de meurtres commis avec une arme à feu, une donnée qui vient appuyer les observations de la police de Toronto, qui déplore une augmentation de la violence par arme à feu.

De plus, le nombre d'homicides attribuables à des gangs a diminué (-5 %) en 2018, une première depuis 2014.

«Cependant, le taux d'homicides attribuables à des gangs enregistré en 2018 représente le deuxième en importance observé au Canada depuis que des données comparables ont commencé à être recueillies en 2005», a-t-on précisé.

Autre constat, le taux de victimes d'homicide chez les Autochtones reste environ cinq fois plus élevé que celui noté chez les non-Autochtones et le taux d'auteurs présumés d'homicide chez les Autochtones est aussi environ huit fois plus élevé que celui observé chez les non-Autochtones.

Nombre et taux d'homicide par province et territoire en 2018:

- Terre-Neuve-de-Labrador: 2 homicides, taux de 0,38/100 000 habitants

- Île-du-Prince-Édouard: 0 homicides, taux de 0/100 000 habitants

- Nouvelle-Écosse: 11 homicides, taux de 1,15/100 000 habitants

- Nouveau-Brunswick: 13 homicides, taux de 1,69/100 000 habitants

- Québec: 83 homicides, taux de 0,99/100 000 habitants

- Ontario; 266 homicides, taux de 1,86/100 000 habitants

- Manitoba: 55 homicides, taux de 4,07/100 000 habitants

- Saskatchewan: 34 homicides, taux de 2,93/100 000 habitants

- Alberta: 81 homicides, taux de 1,88/100 000 habitants

- Colombie-Britannique: 89 homicides, taux de 1,78/100 000 habitants

- Yukon: 3 homicides, taux de 7,41/100 000 habitants

- Territoires du Nord-Ouest: 6 homicides, taux de 13,47/100 000 habitants

- Nunavut: 8 homicides, taux de 20,84/100 000 habitants