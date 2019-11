Blanchet promet à Puidgemont de continuer de faire pression sur Ottawa

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a rencontré pour une deuxième fois l’ex-président indépendantiste de la Catalogne Carles Puidgemont et demande à nouveau au gouvernement fédéral de le laisser entrer au Canada.

«Il deviendra très difficile pour Justin Trudeau de s’entêter dans sa position antidémocratique gênante et de refuser à un élu légitime le droit de séjourner en territoire canadien ou québécois», a-t-il pesté mercredi, par communiqué.

M. Blanchet a rencontré M. Puidgemont mardi, en Belgique, où ce dernier s’est exilé. Le chef du Bloc québécois lui a réaffirmé qu’il continuera à exercer de la pression pour qu’il puisse venir au Québec. Les deux hommes s'étaient rencontrés une première fois en juin.

L’ex-leader catalan souhaitait initialement donner des conférences dans la province en avril, sur l’invitation de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), mais le ministère de l’Immigration a refusé ses demandes répétées d’obtenir une Autorisation de voyage électronique (AVE).

M. Puidgemont tente toujours de renverser ce refus et son avocat, Stéphane Handfield, s’est tourné vers la Cour fédérale cet automne.

À Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, on assure depuis des mois que la décision d’accorder ou non une AVE n’a rien de politique.

«Les AVE sont évalués par des agents d'immigration bien formés sur la base des informations fournies par le client. Chaque application est traitée au cas par cas conformément aux lois sur l'immigration», avait-on indiqué en octobre.

«Les raisons pour lesquelles une personne peut être jugée interdite de territoire comprennent la criminalité, un grave problème de santé, le fait d'avoir menti dans sa demande ou pendant une entrevue», avait-on ajouté.

Mercredi, M. Blanchet s’est en outre dit «fasciné par l’optimisme encore inébranlable, mais lucide» de M. Puidgemont quant au projet d’indépendance de la Catalogne.