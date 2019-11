Encore de la neige, préparez-vous!

Une importante dépression va affecter la province mercredi et apporter jusqu’à 25 centimètres de neige sur plusieurs secteurs du Québec.

Environnement Canada a émis un avertissement de neige pour les régions de Pontiac, Témiscamingue et de la réserve faunique de La Vérendrye où de la neige laissant une accumulation totale de 15 à 25 cm est prévue.

«La neige débutera ce matin et cessera la nuit prochaine. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte», a précisé l’organisme fédéral.

Un avertissement de pluie verglaçante a aussi été émis pour la région de Gatineau. La pluie verglaçante devrait se former mercredi matin et pourrait persister pendant quelques heures avant de se changer en pluie froide.

De plus, un avertissement d’onde de tempête a été émis par Environnement Canada pour la région de Québec: «Une intense dépression en provenance des Grands Lacs causera des vents forts sur la région. La combinaison de ces vents et du fait que nous sommes présentement en période de marées à fortes amplitudes risque de provoquer un débordement mineur le long de la côte dans le voisinage de la localité suivante, à la date et heures spécifiées [mercredi de 17 h à 20 h].

À Montréal, la pluie devrait débuter en début d’après-midi à une hauteur prévue de 5 à 10 millimètres. La pluie pourrait se changer en neige dans la nuit de mercredi à jeudi. Côté température, il fera maximum 5 °C. À Québec, la journée commencera avec une alternance de soleil et de nuages, le ciel deviendra plus nuageux en après-midi. La neige devrait aussi commencer à tomber au cours de la nuit, avec une accumulation prévue de 5 à 10 centimètres. Et le mercure affichera 2 °C dans la journée.