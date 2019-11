Guy Nantel, candidat à la direction du PQ?

L’humoriste Guy Nantel pourrait-il tenter sa chance afin de devenir le prochain chef du Parti québécois (PQ)? Selon Mario Dumont, l’idée «n’est pas sautée du tout».

Guy Nantel a déjà affirmé, entre autres lors d’un passage à Salut Bonjour il y a deux semaines, qu’il serait à l’écoute si le PQ lui démontrait de l’intérêt...le tout avec un sourire en coin.

«Je connais bien Guy et ce n’est pas juste un humoriste engagé. C’est un type très informé. Vous pouvez lui passer son quiz et il ne se trompera pas [...] Il suit de très près l’actualité et pas juste pour faire des farces avec, mais parce que ça l’intéresse profondément», a avoué l’animateur, ajoutant que l’idée de le voir s’engager en politique n’est donc «pas sautée du tout».

Selon Mario Dumont, Guy Nantel a consulté plusieurs individus impliqués politiquement au cours des derniers jours afin de bien comprendre les tenants et aboutissants d’une course à la direction du parti, un processus complexe.

«Si des gens lui font signe, qu’il va chercher ses signatures, que certains organisateurs embarquent avec lui et qu’il se monte une équipe, ça mettrait tout un intérêt dans la course du PQ», ajoute-t-il.

«À tous ceux qui disent ce matin que Nantel ne fait pas ça pour vrai ou simplement pour se faire de la publicité, je vous rappelle que le dernier dont on a dit ça, c’est Donald Trump», conclut l’animateur.