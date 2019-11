La Caisse de dépôt investit dans Sydney Metro

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé mercredi avoir pris une participation de 24,9 % dans le contrat en partenariat public-privé (PPP) pour les trains, les systèmes, l’exploitation et la maintenance de Sydney Metro, en Australie.

Cet investissement dans le plus important projet de transport en commun de l’Australie se chiffre à 150 millions $ CAN.

MTR Corporation Limited, Marubeni Corporation, Plenary Group et CIMIC Group Limited sont les autres investisseurs de Sydney Metro, un système sans conducteur qui s’articule autour des lignes North West, mise en service en mai dernier, et City & Southwest.

La ligne Metro North West dispose de 13 stations dans le nord-ouest de Sydney, mais elle sera prolongée vers le centre de la métropole australienne et même jusqu’à Bankstown. Selon la Caisse, Sydney disposera d’ici 2024 de 31 stations de métro et un réseau autonome de voies ferrées totalisant 66 kilomètres.

«Sydney Metro est un projet transformateur pour la ville de Sydney et pour les milliers de personnes qui utilisent les transports en commun pour se déplacer rapidement et efficacement tous les jours. Ce réseau de transport permettra encore davantage de mobilité durable dans la région et contribuera à la transition vers une économie sobre en carbone en combinant les avantages des transports en commun, de l'électrification et de l'énergie provenant de sources renouvelables», a dit Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures, à la Caisse, par communiqué.

«Cet investissement cadre parfaitement dans notre stratégie d'investissement qui vise des infrastructures de grande qualité, avec des partenaires ayant une connaissance approfondie du marché et une vaste expertise opérationnelle», a-t-il ajouté.