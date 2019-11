La mairesse demande aux conducteurs de faire preuve de civisme envers les brigadiers scolaires

Un appel au civisme des automobilistes envers les brigadiers scolaires a été lancé mercredi matin par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a dénoncé les comportements inacceptables de certains conducteurs.

Mardi dernier, en marge d’une annonce sur l’ajout de brigadiers scolaires, la mairesse a rencontré une brigadière prénommée Carole. «Elle me disait – puis ce n’est pas la première fois que je l’entends – à quel point, souvent, les automobilistes passent leur frustration sur les brigadiers et brigadières. Ça, c’est inacceptable!» s’est indignée Mme Plante.

«Aux automobilistes ou gens qui sont dans leurs véhicules, ou même aux cyclistes qui ne sont pas contents parce qu’il y a un "stop" de plus ou un chantier de construction un peu plus loin: s’il vous plaît, ne vous en prenez pas à une personne qui s’assure de faire traverser les enfants, mais aussi les personnes aînées», a plaidé Mme Plante, mercredi, lors du traditionnel «mot de la mairesse» à la réunion du comité exécutif de la Ville.

«Alors, un peu de civisme et laissez-les faire leur travail! Et, s’il y a des problèmes: appelez le 311», a-t-elle enchaîné.

Appels répétés

Ce n’est pas la première fois que la mairesse en appelle au civisme chez les usagers de la route, en soulignant que la sécurité des piétons est une «responsabilité partagée».

«Il n’y a aucune raison pour laquelle on ne devrait pas laisser des gens prendre le temps de traverser, alors j’appelle au civisme», avait imploré Mme Plante le 13 novembre, lors de la réunion du comité exécutif suivant la première bordée de neige.

«On a beau être pressé pour aller au bureau ou parce qu’on veut déposer les enfants vite à l’école, il n’y a aucune raison pour ne pas faire attention à son prochain. Surtout quand on est assis dans une voiture ou un camion parce que ça peut créer une collision mortelle.»

Cette année, 19 piétons sont décédés à Montréal, mettant à mal l’objectif de zéro blessé grave et décès prôné par l’approche Vision Zéro. Plus tôt ce mois-ci, la Ville a annoncé qu’elle entendait allonger le temps accordé aux piétons sur les feux de circulation.

Le budget 2020 de l’administration Plante prévoit 1 million $ de plus pour embaucher des brigadiers et sécuriser jusqu’à 45 traverses de plus.