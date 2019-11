Le système «En alerte» testé à l’échelle du pays

Le système «En Alerte», qui vise à prévenir les Canadiens d’une menace imminente, a de nouveau été testé aujourd'hui à l’échelle du Canada.

Le message a été diffusé dans plusieurs provinces et territoires sur les cellulaires compatibles et connectés à des réseaux LTE, mais aussi à la radio et à la télévision.

Au Québec, le test a eu lieu à 13 h 55.

Le système «En Alerte» a été conçu en 2010 pour transmettre rapidement aux citoyens des messages importants lors d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente pour leur vie ou leur sécurité.

Une alerte peut prévenir la population à propos d’un incendie, d’une catastrophe naturelle, d’un risque biochimique, d’un risque d’explosion, de la qualité de l’air, d’une menace terroriste ou encore d’une situation de crise civile.

Le message d’alerte donne de l’information précieuse afin de réduire les conséquences probables et d’adopter les bons comportements selon l’évolution de la situation.

«Les alertes de test montrent aux Canadiens à quoi ressemblera une alerte d'urgence en cas de situation de danger, à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles», a expliqué Martin Bélanger, directeur des alertes publiques chez Pelmorex, opérateur de l'infrastructure technique d' «En Alerte».