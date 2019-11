Legault pas surpris de la perte d’appuis de la CAQ

Le premier ministre du Québec, François Legault, dit avoir vu venir la chute de son parti dans les sondages étant donné qu’il n’est «jamais facile de faire des changements».

Son parti, la Coalition avenir Québec (CAQ), a perdu six points de pourcentage depuis le printemps tandis que le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ) voient leurs appuis augmenter, révèle le coup de sonde Léger-Le Journal publié mercredi.

«C’est certain que quand on fait des changements, on bouscule, mais pour moi ce qui est important, c’est de respecter nos promesses», a déclaré François Legault en point de presse avant la période des questions à l’Assemblée nationale.

Selon lui, il ne faut pas attribuer la glissade de son parti dans ce sondage à un dossier quelconque, bien que plus de répondants se disent insatisfait de l’implantation des classes de maternelle 4 ans et de la réforme en Immigration que le contraire.

L’attitude cavalière du gouvernement de la CAQ est à blâmer pour la baisse de ses appuis, affirment ses adversaires politiques.

«Il y a une chose qui m’apparaît très claire, c’est qu’il commence à y avoir des fissures dans l’armure de la CAQ, donc tant mieux», a affirmé le chef par intérim du PLQ, Pierre Arcand, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Selon lui, le gouvernement ne consulte pas assez avant de faire adopter ses projets de loi.

«Ce n’est pas normal qu’ils déposent des projets de loi avec autant de gens qui sont contre. En général, pour les projets de loi les plus controversés, vous avez quand même une base solide en appui, des collaborateurs qui vont appuyer le projet de loi», a ajouté le chef de l’opposition officielle.

Le chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, croit que «l’humilité variable» de la CAQ explique en partie la glissade vécue par la formation politique dans le sondage.

«Sur les maternelles 4 ans, et sur d’autres enjeux également, ça envoie un message, le gouvernement devra comprendre», a-t-il dit.