Les agriculteurs enfin de retour dans les champs

Certains agriculteurs ont pu reprendre le boulot mercredi matin et ont pu récolter le grain qui se trouve encore dans les champs. Si la fin de la grève au CN offre une lueur d’espoir, la tâche demeure ardue.

Pour sa part, Rémi Vaillancourt n’a eu d’autres choix que d’attendre pour relancer ses activités. La batteuse qu’il comptait utiliser est en panne en raison d’un bris d’équipement. Il risque ainsi de perdre une autre journée précieuse en attendant sa réparation. Signe que l’année 2019 s’acharne sur les producteurs.

Les conditions météorologiques seront aussi défavorables pour les agriculteurs.

«Honnêtement, ces temps-ci on prend les journées qui passent, même se ce n’est pas parfait au niveau du sol, explique M. Vaillancourt. Il pourrait tomber deux pieds de neige la semaine prochaine et on va être complètement arrêté. On prend ce qui passe actuellement.»

Halte au ski doo

En Mauricie, les agriculteurs lancent un appel à la collaboration aux motoneigistes. On leur demande d'attendre un peu avant de s'aventurer dans les champs.

À Maskinongé, ce sont plus de 90% des sentiers qui passent sur des terres agricoles.

«Il faut respecter [les récoltes], dit Yvon Bergeron, président de l’Association du club de motoneige. On va se croiser les doigts pour que le blé d’Inde soit coupé aux endroits où les sentiers passent. [On va] être prêt à ouvrir d’ici peut-être une semaine ou peut-être 15 jours.»