Les banques nord-américaines devront innover pour éviter les pertes, selon un rapport

La concurrence des institutions non bancaires et la tendance à la hausse des paiements numériques pourraient faire perdre jusqu’à 6 milliards $ aux banques canadiennes, qui devront changer leurs modèles d'affaires pour tirer leur épingle du jeu.

Selon le rapport de la firme mondiale de consultation en gestion Accenture, les banques nord-américaines risquent au total de perdre jusqu’à 15 % de leurs revenus, ce qui correspond à environ 88 milliards $.

Ainsi, alors que la croissance des revenus liés aux paiements de particuliers était en hausse de 6 % de 2015 à 2018, le rapport prévoit une croissance de 4 % au cours des six prochaines années, de 322 milliards $ en 2019 à 405 milliards $ en 2025.

«En raison de l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs proposant des options de paiement instantané et invisible, combinées à une compression des prix, les banques qui ne sont pas en mesure d'adopter de nouveaux modèles d'affaires et d'innover constamment seront confrontées à une perte de revenus et verront leur pertinence décliner», a soutenu Andrew McFarlane, directeur général, paiements et open banking mondial d'Accenture Canada.

Pour générer de nouveaux revenus liés aux paiements, les dirigeants des services bancaires songent à des programmes de récompenses de prochaine génération ainsi que des capacités de paiement intégré.

«Les banques qui ne collaboreront pas avec les entreprises de technologie financière accuseront vraisemblablement du retard en matière d'expérience client, d'innovation et d'agilité», a ajouté M. McFarlane.

Ce dernier a souligné que les paiements représentent le «plus important segment des entreprises de technologie financière en Amérique du Nord».

Ces entreprises ont attiré près de 11 milliards $ grâce à plus de 800 transactions, de 2016 à 2018 uniquement.