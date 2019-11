Les images choquantes d’un cheval maltraité enflamment le web

Deux citoyens de l’État du Colorado se sont vus accusés de cruauté envers les animaux après qu’une vidéo montrant un cheval maltraité ait fait surface.

AVERTISSEMENT – Les images présentées ci-dessus sont difficiles à regarder

Sur la choquante séquence, on peut voir l’animal attaché par la bride à l’arrière du camion de ses propriétaires, qui tirent ensuite le pauvre animal de force sur une longue distance. On y voit le cheval nommé Trigger résister et glisser alors que le véhicule le traîne vers l’avant dans un chemin enneigé.

La vidéo a été largement partagée sur Facebook et a vite fait de déclencher une vague de colère et d’indignation.

Amber Saldate, la propriétaire maintenant accusée, dit regretter le geste posé par son mari John et elle. «Tu prends une mauvaise décision et ça détruit ta vie», a-telle déclaré à une chaîne de télévision locale.

«J’ai perdu mon travail, choqué plusieurs personnes et j’ai fait subir à mon cheval quelque chose qu’il n’aurait jamais dû vivre. Ce n’est pas correct», a-t-elle ajouté, en larmes.

«Les cas impliquant des enfants et des animaux suscitent évidemment beaucoup d’émotion. Nous devons faire notre enquête», a précisé le shérif du comté.

Le couple Saldate avait récemment fait l’acquisition de Trigger à bon prix après que ce dernier ait donné du fil à retordre à son ancien propriétaire.

Trigger a été pris en charge par un refuge animalier, où il sera évalué par un vétérinaire.

«C’était tellement stupide. Je ne sais pas pourquoi on l’a fait», a conclu Amber Saldate, la gorge nouée.