Pourquoi les sportifs respirent-ils de l’ammoniaque?

Respirer de l’ammoniaque n’a aucune incidence sur la performance sportive des athlètes, mais malgré tout, bon nombre d’entre-deux respirent ce produit hautement corrosif en espérant en obtenir des résultats.

La pratique dangereuse a causé des brûlures à la gorge et à la bouche d’un joueur de hockey de 17 ans, dimanche dernier à l’aréna de Cowansville en Montérégie. L’adolescent a pris une gorgée de ce qu’il croyait être de l’eau par mégarde.

Selon toute vraisemblance, ce sont des joueurs son équipe, les Panthères de Granby midget A, âgés de 15 à 17 ans, qui avaient acheté de l’ammoniaque et l’avaient vidé dans une bouteille d’eau vide. Ils sont ensuite allés à leur match de hockey.

Selon le Dr Alain Poirier, directeur de la Santé publique en Estrie, en entrevue à Mario Dumont, il s’agit d’une première.

«L’ammoniaque, c’est très corrosif, c’est pour ça qu’ils utilisent seulement la vapeur pour supposément donner une petite décharge aux joueurs quand ils sont sur le banc, on voit cela dans plusieurs sports», détaille le Dr Poirier.

La pratique est connue, et que les sportifs ne s’en cachent pas puisqu’elle n’est pas illégale. De plus, l’ammoniaque ne fait pas partie des produits dopants.

«Ça n’a pas d’effet dopant, ce n’est pas interdit, même si ce l’était, les grandes ligues professionnelles, qui donnent des mauvais exemples, parce que c’est ça que l’on voit à la télé, ne sont pas très forts sur les dépistages», déplore le Dr Poirier.

Selon lui, l’ammoniaque a tendance à rester sur la surface de l’eau et à s’évaporer. C’est ce que respirent les sportifs.

Il insiste pour dire que l’ammoniaque n’améliore pas les performances.

«La très mauvaise odeur de l’ammoniaque produit un effet de claque au visage, et provoque une petite poussée d’adrénaline, l’adrénaline c’est ce qui nous fait courir, agir plus vite. Toutefois cet effet-là ne dure que quelques secondes, ça n’a aucun effet sur la performance sportive et ce n’est surtout pas recommandé», conclut l’expert.