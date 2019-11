Un écrasement fait «plusieurs» morts à Kingston, en Ontario

Plusieurs personnes ont perdu la vie, mercredi soir, à la suite d'un écrasement du côté de Kingston, en Ontario.

La police de Kingston a indiqué, en fin de soirée, à divers médias locaux que plusieurs personnes ont perdu la vie, sans pouvoir préciser leur nombre dans l'immédiat.

L'appareil, un Piper PA-32, s'est écrasé dans un secteur forestier isolé au nord-ouest de Kingston, près de l'autoroute 401.

Selon le site d'information Kingstonist.com, des témoins ont d'abord rapporté avoir entendu un appareil qui semblait avoir des ennuis de moteur et qui semblait s'être écrasé, aux environs de 17 h. Différents services d'urgence, incluant des policiers municipaux et provinciaux, des pompiers, des ambulanciers et un appareil de l'armée canadienne, s'étaient alors déployés pour tenter de retrouver l'appareil.

Le Piper PA-32 est un avion léger pouvant emporter six ou sept passagers, selon sa configuration. Le nombre d'occupants de l'avion qui s'est écrasé demeurait toutefois inconnu en fin de soirée.

Le Bureau de la sécurité des transports a ouvert une enquête sur cet événement. Une équipe d'enquêteurs sera envoyée sur place jeudi matin.