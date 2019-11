Andrew Scheer s’accroche à son poste de chef

Le chef conservateur Andrew Scheer s’accroche à son poste malgré les appels qui se multiplient pour réclamer sa démission imminente.

Andrew Scheer a choisi l’écartèlement

Des un premier point de presse en plus de deux semaines, le leader n’a envoyé aucun signal qu’il compte quitter la tête de son parti de sitôt. M Scheer à plutôt annoncé qui dirigera son caucus en Chambre à compter de la reprise des travaux parlementaires le 5 décembre.

L’ex-libérale Leona Alleslev remplacera Lisa Raitt comme chef adjointe et Alain Rayes demeurera lieutenant pour le Québec.

Une nouvelle initiative

Le chef conservateur Andrew Scheer devra batailler dur s’il veut rester à la tête de son parti, puisqu’une nouvelle initiative a été lancée pour le faire partir.

Un groupe de conservateurs influents a mis sur pied une organisation à but non lucratif qui fait campagne pour son départ immédiat, a rapporté le «Globe and Mail», mercredi soir.

Appelée Conservative Victory, ce groupe veut lancer un mouvement de fond pour que les militants forcent Andrew Scheer à laisser sa place avant le congrès national de son parti, en avril, lors duquel il devra se soumettre à un vote de confiance.

«Lorsque les leaders politiques échouent, ils démissionnent», peut-on lire sur le site internet de Conservative Victory.

Cette organisation a été notamment lancée par Kory Teneycke, un lobbyiste torontois qui a dirigé les campagnes du premier ministre conservateur ontarien Doug Ford, Jeff Ballingall, fondateur d’Ontario Proud et Canada Proud, deux groupes consacrés à défaire les libéraux de Justin Trudeau qui sont très suivis sur internet, et John Reynolds, un ancien député fédéral conservateur de Colombie-Britannique qui a déjà été le chef de l’Opposition officielle par intérim à Ottawa.

En entrevue au «Globe and Mail», Kory Teneycke a soutenu que M. Scheer n’a pas assez d’appui pour remporter le vote de confiance en avril et que le parti n’a pas le luxe d’avoir une longue course à la direction avec un gouvernement minoritaire à Ottawa.

«Nous espérons qu’Andrew démissionnera comme chef. S’il veut continuer, il pourra se présenter comme candidat dans une course à la direction, a-t-il dit. C’est absolument clair qu’il n’a pas le respect ni l’appui de la majorité des membres du parti.»

Ceux qui appuient leur chef soulignent toutefois que messieurs Teneycke et Reynolds avaient soutenu Maxime Bernier lors de la dernière course à la direction remportée par Andrew Scheer par seulement 51 % après 13 tours.

«Kory a été fâché et amer depuis et c’est clairement une vendetta personnelle», a mentionné le député conservateur Chris Warkentin, un allié du chef.

«Les appels à la démission sont couverts par les médias, tandis que ceux pour l’appuyer ne le sont pas», a souligné M. Warkentin au quotidien torontois.

Des personnalités conservatrices comme le sénateur québécois Claude Carignan ont déjà demandé au chef de s’en aller.