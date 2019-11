Ça sent Noël à TVA!

Le temps des Fêtes sera célébré comme il se doit durant les prochaines semaines sur les ondes de TVA. La chaîne a articulé plusieurs de ses émissions régulières autour de Noël et plus d'avoir programmé des rendez-vous musicaux spéciaux.

Dès ce vendredi à 19 h, Julie Bélanger et José Gaudet lanceront le bal avec un spécial de Noël sur le plateau de «Ça finit bien la semaine». Marc Dupré, Jonathan Painchaud et Jonathan Roy en profiteront pour chanter et raconter des souvenirs de Noël.

Vedettes de la comédie «Boomerang», Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin seront quant à eux projetés en 2010 pour un épisode spécial d'un heure intitulé «Noël chez les Bernier», qui sera diffusé lundi à 21 h.

Pour son émission du 7 décembre à 10 h, l'animatrice Saskia Thuot se laissera porter par la magie des Fêtes, recevant notamment France D'Amour qui interprétera des classiques de l'hiver.

Le thème de Noël résonnera également fort devant les caméras de «Deux filles le matin», du 9 au 11 décembre à 10 h. Il sera entre autres question de façons d'aborder cette période de l'année sans stress. Menée par Dominic Arpin, l'équipe de «Vlog» ne sera pas en reste (15 décembre à 18 h 30), tout comme le plateau du «Tricheur», (16 au 20 décembre à 18 h 30), qui verra Guy Jodoin au cœur d'une bataille de boules de neige.

De plus, l'humoriste Martin Matte et sa famille à l'écran seront de retour pour «Les beaux Noëls» (16 décembre à 21 h 30) alors que Stefano Faita se mettra à table en compagnie d'une trentaine de convives le temps de «Noël arrive en campagne» (20 décembre à 21 h).

Aussi, un menu matinal différent sera proposé aux téléspectateurs par l'équipe de «Salut Bonjour», les 23 et 24 décembre à compter de 6 h.

Soirées musicales

Deux grands spéciaux musicaux d'ici rythmeront également la programmation avant l'arrivée du père Noël. D'abord, le rassemblement «Que les fêtes commencent!» (22 décembre à 21 h) mêlera plusieurs artistes à l'instigatrice du projet: Guylaine Tanguay. Cette dernière remettra ça le temps d'«Ensemble pour Noël!» (24 décembre à 21 h), une soirée où musique et souvenirs seront à l'honneur grâce à la présence de Marc Dupré, Lara Fabian et autres invités.

Figure incontournable du temps des Fêtes, le crooner canadien Michael Bublé s'emparera quant à lui des ondes avec «Noël à New York» (8 décembre à 22 h 30), un concert enregistré au Radio City Music Hall alors qu'il était entouré de vedettes féminines, et «Noël à Hollywood» (22 décembre à 22 h) qui permettra d'entendre des duo avec de légendaires voix comme celle de Céline Dion.