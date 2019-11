«Je vous souhaite tout ce que la vie a de pire», «conne», «raciste» : à l’instar de ce que la députée solidaire Christine Labrie a fait au Salon bleu, l’analyste politique Caroline St-Hilaire a lu à voix haute certaines des insultes odieuses qu’elle a reçues en tant que femme dans l’espace public.

Dans un segment d’émission à la fois touchant et indignant, Caroline St-Hilaire a donné quelques exemples du genre de messages blessants et dégradants qu’elle reçoit en tant que femme dans l’espace public. Il y est notamment fait mention de son physique et de son mari, l’ex-ministre québécois d’origine camerounaise Maka Kotto.

«J’en reçois et plusieurs de mes collègues femmes en reçoivent, souligne-t-elle. La différence avec les hommes, c’est que les attaques sont beaucoup plus souvent sexuelles, sur le physique, sur la personne, l’intelligence. Si on m’attaquait sur le contenu, parfait, pas de problème on peut en débattre et en discuter.»

Cette démonstration de l’analyste politique à «La Joute» survient au lendemain d’une sortie poignante de Christine Labrie à l’Assemblée nationale sur la question de l’intimidation faite aux femmes en politique, intimidation exacerbée par les réseaux sociaux.

«Comme homme, je tiens à dire à quel point je suis dévasté par ce que Caroline a lu», a souligné en conclusion Thomas Mulcair.

«Nous avons l’obligation de nous battre, de le dire et de dénoncer ce qu’on vient d’entendre. C’est trop généralisé.»

Voyez l'extrait de l'émission dans la vidéo ci-dessus.