La réforme du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) crée deux classes d’enfants, selon la Fédération des parents adoptants. Elle soutient que les enfants adoptés sont vulnérables et qu’ils ont besoin d’autant de temps avec leurs parents.

«Il faut arrêter de mettre en opposition un parent qui n’accouche pas contre un parent qui accouche. Ce sont les enfants adoptés qui sont discriminés présentement par le régime», a soutenu Marielle Tardif, secrétaire de la Fédération des parents adoptants, en entrevue avec Julie Marcoux.

Contrairement à son engagement électoral, le gouvernement Legault n’assure pas l’équité de traitement entre les parents biologiques et les parents qui adoptent des enfants, qui auront droit à un maximum de 52 semaines de congés payés, soit une bonification de cinq semaines.

Pour le ministre de l’Emploi Jean Boulet, les impacts physiologiques d’une grossesse et d’un accouchement ne doivent pas être négligés. Il estime qu’en accordant trois semaines de congés de moins aux parents adoptants, il est équitable.

Mme Tardif affirme qu’on répète ce même argument depuis les débuts du RQAP en 2006. Elle soutient qu’il faut plutôt penser aux besoins des enfants adoptés, qui ont de plus grands besoins d’attachement et d’adaptation.

«Au départ, l’enfant perd tous ses repères, les odeurs, la nourriture, même la luminosité. Ça fait des enfants super sensibles», a expliqué Marielle Tardif.

Par ailleurs, elle ne comprend pas non plus pourquoi les parents qui adoptent à l’étranger, comme dans son propre cas, peuvent obtenir cinq semaines de congé de plus que les parents qui adoptent ici.

La Fédération des parents adoptants espère pouvoir reformuler une demande auprès du ministre et aimerait pouvoir s’exprimer dans le cadre d’une commission parlementaire.

