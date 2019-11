Des clients lui offrent une voiture pour lui éviter de marcher

Adrianna Edwards devait marcher plus de 22 kilomètres par jour simplement pour faire l’aller-retour vers son travail, à Galveston, au Texas. C’est maintenant chose du passé parce que des clients du restaurant où elle est serveuse lui ont offert une voiture.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Cette semaine, une cliente du Denny’s, une chaîne de restauration rapide, lui a demandé plus de crème glacée. La serveuse a répondu à sa demande et la cliente est revenue quelques heures plus tard avec beaucoup plus qu’un remerciement. Elle lui a offert les clés d’une voiture, une Nissan Sentra de l’année 2011. Adrianna Edwards croyait d’abord que c’était une mauvaise blague.

«Ce matin, la première chose que j’ai fait a été de regarder par la fenêtre pour voir si la voiture était bien là ou si j’avais rêvé», a raconté la jeune femme en entrevue à la chaîne d’information CNN.

La marche lui prenait jusqu’à 4,5 heures par jour. Elle pourra maintenant se déplacer en seulement 30 minutes. Le couple de bienfaiteurs, qui a conservé l’anonymat, avait été touché par sa situation. Sa seule condition est que Adrianna Edwards redonne un jour à son prochain.

Cette dernière affirme même que cet immense cadeau pourra lui permettre d’entrer à l’université plus tôt que prévu.