Les médias sociaux sont pour de trop nombreux Québécois le déversoir de leurs frustrations et de leur fiel. Les politiciens, de surcroit les politiciennes n’échappent pas à ces écrits orduriers souvent teintés de misogynie et formulés dans le but d’intimider, de faire peur.

Christine Labrie en a fait la lecture hier à l’Assemblée nationale. La députée de Québec solidaire a répété une liste nauséabonde de messages qu’elle et ses collègues féminines ont reçus afin de dénoncer, à juste titre, cette cyberintimidation.

Mario Dumont soutient que la députée a bien fait de dénoncer haut et fort en Chambre les intimidateurs. Il y voit un double phénomène lié aux médias sociaux et au sexe des politiciens.

«J’ai été élu il y a plus de 25 ans. Il fallait être motivé pour taper une lettre de bêtises, la plier, la mettre dans une enveloppe, trouver un timbre et aller la poster. J’en recevais des lettres, mais une fois par mois, deux mois. Puis avec les courriels, des messages de bêtises avec de faux noms. Là, avec les médias sociaux, tout le monde a un média pour répandre son fiel», déplore notre commentateur politique.

«L’autre phénomène, c’est le cas des femmes où l’on ajoute aux insultes, la dimension violente et misogyne. Des injures à caractère sexuel dégueulasse, qu’ils ne se permettraient pas avec un homme ni à visage découvert», appuie Mario Dumont.

