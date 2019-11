Le Lab-École et les Maisons des Aînés : deux projets de société qui font rêver destinés aux deux extrêmes de la vie humaine. Or comme c’est le cas pour la plupart des projets dans la cour du gouvernement, leur livraison tourne plus souvent au cauchemar qu’au rêve.

Le Bureau d’enquête révélait jeudi que Québec a perdu le contrôle du Lab-École, un projet qui doit révolutionner la façon dont on conçoit les institutions primaires.

Avant même la première pelletée de terre, six des sept projets qui ont obtenu le feu vert et dont on connaît les montants ont tous subi des dépassements de coûts importants. La facture totale est déjà passée de 55,6 millions $ à 105,9 millions $.

«On a un beau projet, on veut que ça se fasse, mais on le sait : dès que le gouvernement s’en mêle, ça va coûter trop cher», note Mario Dumont, et ce, pour plus d’une raison.

L’animateur explique que dès l’annonce du projet, on savait très bien que les annonces monétaires étaient trop optimistes. «C’est le syndrome du métro de Laval, dit-il. Le maire Vaillancourt avait avoué à beaucoup de gens en privé que le vrai coût, il ne fallait pas le dire avant les élections, parce que le peuple aurait eu peur que ça coûte trop cher. Donc on a fait un coût sous-estimé et, une fois que les travaux étaient commencés, les vrais chiffres sont apparus, mais il était trop tard.»

Parmi les autres causes mises de l’avant par Mario Dumont, il cite une industrie de la construction en surchauffe, qui n’a pas besoin de plus de travail et qui n’hésite pas à facturer allègrement le gouvernement, l’ajout de classes pour la maternelle 4 ans, les problèmes de gestion gouvernementale et d’autres ajouts en cours de route.

«C’est un beau défi pour la CAQ», estime Mario Dumont. Il rappelle qu’en campagne électorale, François Legault vendait aux Québécois un gouvernement d’administrateurs.

«Ce sont deux types de projets qui sont aux deux extrêmes de la vie – les enfants et les aînés – et où on a un modèle vraiment intéressant, vraiment positif, juge-t-il. Est-ce qu’un gouvernement d’administrateurs sera capable de livrer ces projets-là? La balle est dans le camp du gouvernement Legault.»