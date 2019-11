Esther Calixte-Béa, artiste, photographe et étudiante, a décidé d’assumer sa pilosité atypique après des années de déni.

Dans une série de photos intitulée «Lavande» publiée sur Instagram, elle s’expose telle qu’elle est depuis l’âge de 11 ans : avec du poil à la poitrine. Sur les photos, accompagnées d’un court texte, la jeune femme prend la pose dans des ensembles décolletés qui mettent en valeur sa pilosité. Son compte en résumé? «On montre nos poils avec classe».

En entrevue avec Denis Lévesque, l’artiste a expliqué le pourquoi et le comment derrière ce projet qui l’a amenée à s’accepter.

«Je sais que ça peut choquer, a déclaré Esther Calixte-Béa d’emblée. Mais ce n’est pas moi, le problème, c’est la société. Qui détermine ce qui est beau? On a été programmées à penser que ce n’est pas bien d’avoir du poil, pour une femme.»

Une libération

Se montrer sans cacher sa poitrine est libérateur pour elle après toutes ces années. «Ce n’est pas une provocation. Je suis moi-même», a-t-elle simplement résumé.

Celle qui a longtemps rasé et épilé ses poils n’hésite pas à les revendiquer sur son compte qui a plus de 10 000 abonnés.

Elle s'est dite agréablement surprise par l’ouverture d’esprit des gens, tout en se sachant vulnérable en se montrant ainsi au vu de tous. Les nombreuses réactions qu’elle a reçues à la suite de la publication de ses photos sont largement positives.

Malgré tout, et la jeune femme l'admet, il arrive que certaines personnes la regardent bizarrement ou la jugent à cause de sa poitrine. Sauf qu’aujourd’hui, elle ne s’en soucie plus.