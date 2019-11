Le chroniqueur Richard Martineau ne pouvait pas être plus clair dans son message au gouvernement manitobain qui, à ses yeux, a commis un geste «en bas de la ceinture» avec sa publicité «21 raisons de se sentir chez soi au Manitoba» : «Mind you own damn business, mêlez-vous de vos maudites affaires».

Martineau regrette que la province fasse la leçon au Québec sur sa loi 21 en passant par de fausses vérités et des sous-entendus erronés.

La première des raisons évoquées dans la publicité, «ici, on parle français», en est un bel exemple, dit-il.

«Je m’excuse, mais s’il y a encore des gens qui parlent français au Manitoba, ce n’est pas grâce au gouvernement, c’est grâce aux Francophones eux-mêmes qui défendent bec et ongles leurs droits, souvent contre leur propre gouvernement», lance-t-il.

Martineau déplore l’allusion à une fausse «police de l’habillement» et à un sous-entendu qui laisse croire que le milieu infirmier est également touché par la loi 21.

Le Québec contre l’Ouest

«Ça montre que la pénurie de main-d’œuvre, ça touche tout le pays, d’un océan à l’autre. On se dispute les immigrants. C’est un coup en bas de la ceinture, rempli de mauvaise foi, mais est-on vraiment surpris?», se demande le chroniqueur.

Le Québec, dit-il, semble être devenu le responsable de tous les problèmes de l’Ouest canadien.

«Je m’excuse, mais si l’Alberta a des problèmes, c’est parce qu’ils ont mis tous leurs œufs dans le panier du pétrole et les États-Unis n’ont plus besoin de leur pétrole, donc ils se retrouvent le bec à l’eau. Si le Manitoba a des problèmes, c’est parce qu’ils ont choisi d’avoir un taux d’imposition très bas, ce qui fait qu’ils n’ont pas beaucoup d’argent dans leur coffre. On n’est pas responsable de ce qui se passe dans le reste du Canada.»