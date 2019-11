Près de 12 000 enfants et jeunes réadmis à l’hôpital l’an dernier au Canada

En 2018, près de 12 000 enfants et jeunes canadiens de 17 ans et moins ont été réadmis à l’hôpital dans les 30 jours suivants leur première hospitalisation, selon l’Institut canadien d’informations sur la santé (ICIS).

Les données publiées jeudi indiquent également que 60 % de ces patients pédiatriques étaient âgés de 4 ans et moins. «Ces résultats sont similaires à ceux enregistrés au cours des six années précédentes», note l’ICIS dans son document.

Selon l’ICIS, les trois principales raisons de la réadmission étaient la pneumonie et les infections des voies respiratoires, les troubles digestifs et les complications à la suite d’une intervention.

Autre constat, la durée moyenne du séjour à l’hôpital de ces patients réadmis est généralement courte: environ 50 % ont été hospitalisés pendant un ou deux jours.

À titre comparatif, 35 % des personnes de 18 à 64 ans et 20 % des personnes âgées de 65 ans et plus réadmises à l’hôpital y ont séjourné pendant un ou deux jours.

«L’hospitalisation d’un enfant est une source de stress, et une réadmission urgente ne fait qu’accroître le stress vécu par le patient et sa famille. Nos données sur la fréquence et les causes de la réadmission des patients pédiatriques aident les hôpitaux et les planificateurs des systèmes de santé à mieux planifier les sorties au sein des établissements et la transition des jeunes patients vers les soins de santé primaires dans les régions sanitaires», a expliqué Mélanie Josée Davidson, directrice, Performance du système de santé, ICIS, dans un communiqué.

Au total en 2018, l’ICIS dénombrait 171 786 hospitalisations d’enfants et de jeunes de 17 ans et moins. Les principales raisons d’hospitalisation étaient les interventions chirurgicales, les maladies de l’appareil respiratoire (comme la pneumonie, la bronchite et l’asthme) et les affections qui se manifestent peu après la naissance (comme l’ictère néonatal).