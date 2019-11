Les familles dont les pères s’impliquent auprès de leur nouveau-né bénéficieront de quatre semaines de congés parentaux de plus : une excellente nouvelle, soulignent les pères Jonathan Trudeau et Dimitri Soudas de l’émission «La Joute».

Les deux hommes qui ont travaillé durant de nombreuses années dans le milieu politique ont partagé leur expérience de paternité, bien différente l’une de l’autre.

«J’ai bénéficié d’un trois mois à la maison pour mon deuxième enfant. Premièrement, ça nous fait réaliser à quel point ce n’est pas si évident que ça de passer trois mois avec un jeune bébé. Ça nous permet de lever notre chapeau à toutes les mères qui le font et l’ont fait par le passé», souligne Jonathan Trudeau.

«Ça permet de créer un lien qui est unique. Jamais, jamais je ne regretterai d’avoir eu cette opportunité», enchaîne-t-il.

À l’inverse, Dimitri Soudas – qui félicite son collègue d’avoir pris ce temps – regrette de ne pas avoir été plus présent au moment de la naissance de ses trois enfants.

«Si tu m’avais posé cette question il y a cinq ou dix ans, je t’aurais dit que trois mois ou dix semaines, je n’ai pas besoin de ça. J’ai besoin de retourner au boulot», note-t-il, soulignant à quel point la perception du rôle du père a changé rapidement dans la société.

L’analyste politique a eu ses trois enfants alors qu’il travaillait auprès du premier ministre Stephen Harper.

«Mon congé était d’à peu près 24 ou 26 heures et je suis retourné au boulot, raconte-t-il. Je le regrette. [...] Si j’avais à refaire le tout, j’aurais pris mon quatre, cinq ou six semaines de congé pour assister au début de la vie de la chose la plus importante que je vais accomplir en tant qu’être humain.»

Voyez l'extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.