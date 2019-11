Un infirmier manque à l’appel depuis huit jours

Georges He a sauté dans sa camionnette le 20 novembre avec en tête sa passion pour son métier et la communauté crie de Nemaska où il allait travailler comme infirmier. L’homme de Brossard de 29 ans n’est jamais parvenu à destination. Sa sœur cadette se fait depuis un sang d’encre.

M. He en était à son troisième périple dans le Nord-du-Québec. Lundi, sa camionnette Nissan Frontier K noire 2019 a été retrouvée sur une route entre Amos et Matagami. Malheureusement, aucune trace de M. He.

«Sa voiture était enlisée. Elle n’était pas accidentée. On ne sait pas dans quelle direction mon frère serait allé», a déclaré Lina He en entrevue au Québec Matin.

Mme He écarte d’emblée un acte criminel pour expliquer la disparition de son frère. Elle balaye aussi du revers de la main que M. He ait pu s’enlever la vie.

«Il est en bonne santé. Il est parti dans un bon état d’esprit. Il est organisé, débrouillard. Est-ce la route que Google Maps lui a donnée ou l’a-t-il prise de son propre gré?», se questionne Lina He.

Recherche sur le terrain

Depuis, des recherches terrains et aériennes en Abitibi ont été entreprises dans le but de retrouver Georges He. La sœur du disparu remercie la SQ, les membres de la communauté crie, les bénévoles, les Forces armées pour leurs efforts. Des recherches doivent se poursuivre encore aujourd’hui.

«Mon souhait est que tous les yeux soient sur le terrain pour retrouver mon frère», espère la jeune femme qui envisage avec les membres de sa famille de se rendre dans la région où le véhicule de son aîné a été retrouvé.

Georges He mesure 1,85 m (6' 1'') et environ 90 kg (200 lb). Il a les cheveux rasés et les yeux bruns. Il porte des lunettes et arbore des tatouages notamment des cartes à jouer sur le bras gauche. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un t-shirt noir, de pantalons foncés et d'une casquette grise.

Si vous l’avez vu ou croyez avoir des informations au sujet de la disparition de M. He, composez le 911 ou le 1 800 659-4264.