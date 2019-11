Une église désaffectée de Saguenay deviendra une bibliothèque en 2022

L'église Saint-Édouard du secteur La Baie, à Saguenay, qui est fermée depuis 13 ans, aura une nouvelle vie. La Ville a confirmé jeudi qu'elle transformera ce bâtiment patrimonial en bibliothèque municipale d'ici deux ans.

Construite en 1927, l'église montre des signes d'usure. Des fenêtres sont brisées, des fissures sont visibles sur la façade et la toiture a de l'âge, ce qui a créé des infiltrations d'eau. Des murs intérieurs sont donc défraichis, mais globalement, l'église n'est finalement pas en si mauvais état.

«Les études ont révélé que le bâtiment est tout compte fait sain. On envisageait des scénarios de catastrophe, mais l'église s'avère être dans un état sain», a indiqué le chef de la division des arts et de la culture à la Ville de Saguenay, Luc-Michel Belley.

Le presbytère, qui sera relié à l’église par une passerelle, fera partie de la bibliothèque.

Le coût total du projet se chiffre à 11 millions $. Quarante pour cent de la somme servira à se prémunir face aux imprévus.

«Avec ce type de bâtiment, on peut s'attendre à avoir des surprises. Mais il n'y aura pas de dépassement de coûts à la fin», a assuré M. Belley.

Sur les 11 millions $, 6 millions $ proviendront des coffres de la Ville de Saguenay et 3,5 millions $ de la part du gouvernement du Québec. Il faudra donc que le milieu contribue à hauteur de 1,5 million $.

La superficie de la future bibliothèque sera une fois et demie plus grande que celle actuellement en place et ouverte en 1981.

«Vous attendez depuis 25 ans après votre bibliothèque. Je suis allée faire un tour (pour voir l’actuelle). C'est dû», a déclaré la mairesse de Saguenay, Josée Néron.

La Ville prévoit régler le financement en 2020 afin de commencer les travaux de la nouvelle bibliothèque l’année suivante, en vue d’une ouverture prévue en 2022.