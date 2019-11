Une nouvelle halte-chaleur pour les itinérants sera ouverte toutes les nuits de 20 h 15 à 5 h 45, dès dimanche, dans le Quartier des spectacles, à Montréal.

Celle-ci se trouvera dans les locaux de la Mission Saint-Michael, au 137, avenue du Président-Kennedy. Une équipe d’intervenants de la Mission Old Brewery y offrira écoute et référencement, ainsi que des vêtements de rechange, de la soupe et du café.

Ce lieu fait partie du protocole hivernal enclenché avec l’arrivée de la saison froide par la Mission Old Brewery. Le plan prévoit des mesures d’urgence pour que tous les Montréalais et Montréalaises aient un endroit sécuritaire où passer la nuit.

Par ailleurs, un service de navette sillonnera à nouveau la ville tous les jours afin d’inviter les personnes sans-abri à monter à bord pour se rendre en sécurité vers les hébergements d’urgence ou pour en revenir, y compris vers l’unité de débordement située au pavillon Ross Memorial de l’ancien hôpital Royal-Victoria.

La navette sera également présente chaque soir à la fermeture de la station de métro Bonaventure. L’an dernier, plus de 13 000 déplacements avaient été effectués.

«La réouverture de l’unité de débordement à l’ancien hôpital Royal-Victoria le 2 décembre allégera la pression sur nos ressources, mais demeure une solution temporaire», a souligné Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery.

Une nouvelle plateforme de collecte de fonds en ligne permet aux particuliers de financer une campagne de dons, ou même d'en initier une pour la Mission Old Brewery, via l’application Fundky, un réseau connectant toutes les organisations à leur communauté.