Fatiguée, Marie-Mai reporte ses spectacles de décembre à la Place Bell

Marie-Mai ne montera pas sur la scène de la Place Bell, à Laval, les 20 et 21 décembre prochain.

Parce qu'elle ressent «vraiment le besoin de me poser, de me reposer et de passer des moments avec ma famille pour le temps des Fêtes», comme elle l'a écrit sur sa page Facebook vendredi après-midi, elle a pris la décision de reporter les deux spectacles.

«La formule spectacle en aréna prévue à la Place Bell de Laval les 20 et 21 décembre me demandait près de deux semaines de répétitions et certaines contraintes ont mené mon équipe à me proposer de reporter en 2020 les deux spectacles prévus», a entre autres précisé Marie-Mai.

De plus, ses concerts ne seront plus qu'un, maintenant prévu le 19 juin prochain au Centre Bell, à Montréal, a annoncé le promoteur evenko. L'événement marquera la fin de sa tournée actuelle.

Ceux et celles qui ont déjà acheté des billets par carte de crédit seront remboursés d'ici trois à cinq jours. Les autres devront se tourner vers le point d'achat initial. Une prévente aura lieu pour les gens qui avaient réservé des sièges à la Place Bell, mais la date n'est pas encore connue.

Marie-Mai a lancé son plus récent album, «Elle et moi», il y a à peine plus d'un an. En septembre, elle a dévoilé «The Good Ones», un duo avec le chanteur country Tebey.