La chaîne Bentley fermera 92 magasins, dont 25 au Québec

Récemment vendu à un fonds d’investissement européen, Bentley se place à l’abri de ses créanciers. Le détaillant prévoit de fermer 92 boutiques à travers le Canada, dont 25 au Québec, dans le cadre de sa restructuration.

Au cours des derniers jours, la compagnie Cuirs Bentley Inc. a déposé un avis d’intention afin de présenter une proposition à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Les dettes de l’entreprise spécialisée dans la vente de sacs et de valises s’élèvent aujourd’hui à 36,9 millions $.

L’enseigne, qui compte 76 magasins au Québec, doit notamment 106 000 $ au ministère du Revenu et 127 000 $ à l’Agence du revenu du Canada.

Bentley cumule aussi des dettes de centaines de milliers de dollars envers des propriétaires de centres commerciaux, comme Ivanhoé Cambridge, Cominar et Oxford Properties. C’est KPMG qui est responsable du dossier.

« L’évolution du comportement des consommateurs et l’impact des perturbations numériques, combinés à l’exploitation de plus de 250 magasins à travers le pays, ont eu un impact significatif sur la rentabilité de la compagnie », indique la direction.

La firme Novacap a récemment conclu une entente pour vendre la compagnie Cuirs Bentley inc. au fonds RE : Capital, dont le siège social est en Grande-Bretagne.

Des licenciements

Hier, il n’a pas été possible de connaître l’emplacement des 92 succursales « moins rentables » que les nouveaux propriétaires prévoient fermer.

Les premières boutiques devraient mettre la clé sous la porte à partir de lundi.

Des licenciements seront aussi effectués au siège social, à Montréal. À l’heure actuelle, la compagnie compte 1600 employés au pays. Chaque point de vente compte entre « cinq et dix » travailleurs.

« À ce point-ci, nous n’avons pas l’information pour le nombre d’employés qui seront touchés », répond au Journal la vice-présidente marketing, Ginette Harnois.

« Certaines des personnes seront invitées à travailler dans d’autres magasins », dit-elle.

La direction espère que le plan de relance permettra à l’enseigne de retrouver sa santé financière. Ce n’est pas la première fois que la chaîne se retrouve dans cette position. En 2008, elle avait également échappé à la faillite. Elle comptait alors près de 530 points de vente.

–Avec la collaboration de Philippe Langlois

Cuirs Bentley

Nombre de magasins au pays : 250

Nombre d’employés au Canada : 1600

Propriétaire : Récemment vendu par la firme québécoise Novacap au fonds RE:Capital, de Grande-Bretagne