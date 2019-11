Les Flames limogent leur entraîneur-chef Bill Peters

Ce dénouement semblait incontournable: l’entraîneur-chef Bill Peters a été congédié par l'organisation des Flames de Calgary.

Si des explications seront fournies vendredi, en conférence de presse, plusieurs sources, dont le réseau Sportsnet, ont déjà confirmé la nouvelle.

Ce licenciement survient après les révélations d’un de ses anciens joueurs, Akim Aliu, qui a affirmé sur Twitter lundi que Peters avait tenu des propos racistes à son endroit lors de la saison 2009-2010. Le tout était survenu au moment où les deux hommes étaient membres des IceHogs de Rockford, le club-école des Blackhawks de Chicago dans la Ligue américaine.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a fermement condamné les propos de Peters, mardi matin, les qualifiant de «répugnants» et d’«inacceptables». De plus, les Flames avaient lancé une enquête à propos des informations évoquées par Aliu.

Interrogé par les médias, le directeur général Brad Treliving avait refusé préalablement de déterminer si le renvoi de l’homme de 53 ans était dans les carnets. Toutefois, il avait décidé d’éloigner celui-ci de l’entourage de l’équipe.

Mercredi soir, Peters avait brisé le silence par le biais d’une lettre destinée à Treliving. Celle-ci s’est ainsi retrouvée sur les réseaux sociaux.

«Accepte cette lettre comme une excuse sincère à toi et à toute l’organisation des Flames de Calgary, pour l’utilisation d’un langage offensant dans mes fonctions professionnelles il y a une décennie, avait-il notamment écrit. Je sais que mes commentaires ont causé de la colère et de la déception et je comprends pourquoi. Bien que c’était un incident isolé et un incident que j’ai regretté immédiatement, je prends la responsabilité pour ce que j’ai dit.»

«La déclaration avait été faite dans un moment de frustration et ne reflète pas mes valeurs personnelles», avait ajouté Peters, concernant l’événement impliquant Aliu.