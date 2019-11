Les fondateurs de Lab-École ont dû avancer de l’argent à Québec

Les activités de Lab-École ont démarré de façon précipitée, à un tel point que ses fondateurs ont été obligés de mettre la main dans leur poche.

Notre Bureau d’enquête a découvert que l’architecte Pierre Thibault et le sportif Pierre Lavoie, des personnalités associées au projet à titre de bénévoles, ont dû avancer près de 180 000 $ pour faire démarrer ce projet d’écoles du futur.

Les états financiers de Lab-École, un organisme à but non lucratif (OBNL), indiquent qu’au 30 juin 2018, cette somme leur avait été remboursée.

Cube création inc. et Go le Grand défi inc., deux entreprises reliées à M. Lavoie, ont ainsi reçu 126 466 $. Une somme de 55 538 $ a aussi été remboursée à l’entreprise de M. Thibault, Atelier Pierre Thibault inc.

La directrice générale de Lab-École, Natacha Jean, a expliqué que les entreprises des deux fondateurs ont notamment fourni des services « au niveau de la gestion, de la comptabilité, de la gestion des paies, (pendant) les premiers mois ».

« Au début du Lab-École, ça a commencé rapidement », dit-elle.

Pour sa part, M. Thibault a expliqué qu’un échéancier avait dû être respecté avant la réception d’un financement gouvernemental, annoncé en mars 2017.

Pour aller plus vite

« Afin de ne pas retarder la mise en œuvre de notre projet, nous avons acquitté et assumé de nombreuses dépenses liées au Lab-École », a-t-il dit.

Les sommes ont été remboursées aux fondateurs sans aucun intérêt lors de la réception de la subvention du gouvernement. Une somme annuelle de 1,5 million $ a commencé à lui être versée, en février 2018, un an après la création de l’OBNL.

La sous-ministre à l’Éducation, Sylvie Barcelo, était pourtant membre du conseil d’administration de Lab-École dès mai 2017.

Le lancement officiel du projet a été fait en novembre 2017 en présence du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. L’annonce des écoles sélectionnées a été faite en juin 2018, trois mois avant le déclenchement de la dernière campagne électorale.

Professeur associé en l’éducation à l’UQAM, Gérald Boutin relève une certaine précipitation dans les débuts de Lab-École.

« On n’y est pas allé de façon progressive. C’était plus une dimension publicitaire qu’autre chose », estime-t-il.

Notre Bureau d’enquête a révélé hier que les coûts des six premiers projets de Lab-École étaient passés de 55,6 M$ à 105,9 M$.

NDLR: Erreur de lecture au Lab-École ! Dans un communiqué publié hier après notre reportage, l’organisme a écrit qu’il est « complètement faux d’affirmer que les classes coûteront 1,3 M$ chacune ». Or, nous n’avons jamais laissé entendre qu’il s’agit du coût de chaque classe. Nous avons écrit que deux classes de maternelle 4 ans dans les Cantons-de-l’Est coûteront chacune 1,3 M$, ce qui est rigoureusement exact.

Coûts assumés au départ par les firmes de Pierre Lavoie et Pierre Thibault

Création de l’organisme, mise en place du conseil d’administration, tenue de livres, rencontres de planification.

Activités de communication, création d’un site web et de documentation.

Visites de plusieurs écoles par les experts et l’équipe de conception.

Aménagement de locaux, frais de loyer, lignes téléphoniques, mobilier, matériel informatique.

Équipe recherche-création (production des premières maquettes, recherches, consultation d’experts du milieu)

Payer le personnel de gestion de l’OBNL