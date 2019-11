Plus cher pour une vignette de stationnement de VUS

Les propriétaires de camion VUS habitant le Plateau Mont-Royal devront délier les cordons de leur bourse dès le premier janvier pour acheter une vignette de stationnement.

En effet, les vignettes des véhicules énergivores seront dorénavant plus dispendieuses. Par voie de communiqué, l'arrondissement a fait connaître la liste des nouveaux tarifs par catégorie de véhicules.

«C'est principalement pour envoyer un message clair de transition écologique, précise le maire de l’arrondissement, Luc Rabouin. Mais c'est aussi dans une situation budgétaire difficile, où on a décidé de tarifer le stationnement des véhicules les plus énergivores plutôt que d'augmenter la taxe locale d'arrondissement»

Cette nouvelle tarification du stationnement sur rue, dite «écofiscale», fera l’objet d’un vote lundi en séance du conseil. Environ 13 000 vignettes de stationnement pour résidents sont vendues annuellement sur une disponibilité de 20 000. Le tarif de 140 $ n’avait pas augmenté depuis 8 ans.

Des exemples de prix de vignette

Catégorie 1,6 litre et moins (ex : une petite voiture, un véhicule électrique ou une Prius C) : 140$

Catégorie 1,7 à 2,4 litres (ex : Hyundai Elantra) 175$

Catégorie 3,5 litres et plus (ex : Ford Edge) : 225 $