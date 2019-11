Un week-end sous le soleil, mais froid

La fin de semaine sera sous le signe du soleil, mais sans qu’il puisse réchauffer les masses d’airs froids venant des Prairies américaines.

La grande majorité du sud de la province ne verra pas un seul nuage samedi et une bonne partie de la journée de dimanche, alors que l’est du Québec verra tomber quelques flocons.

Toutefois, il faudra composer avec le froid et un facteur éolien aggravant.

À Québec, les températures oscilleront entre -15 degrés la nuit et -6 degrés le jour, avec une température ressentie de -13 samedi et -10 dimanche.

À Montréal, le mercure se promènera entre -11 degrés la nuit et -4 degrés le jour, et des ressentis de -9 samedi et -12 dimanche.

La métropole connaîtra toutefois de possibles averses de neige dimanche en après-midi ou en soirée.

Une dépression chargée de précipitations se déplace depuis la Californie et devrait, contrairement aux attentes des derniers jours, éviter une bonne partie de la province.

Les vents qui accompagnent ces conditions météorologiques pourraient causer des bourrasques de neige dans les régions de Matane, Saint-Anne-des-Monts, Gaspé et Percé entre vendredi après-midi et samedi soir.

Entre 2 et 4 cm de neige sont attendus dans ces régions dans la nuit de vendredi à samedi.

Environnement Canada rappelle que les déplacements pourraient être dangereux en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques. La visibilité pourrait devenir soudainement réduite à presque nulle.