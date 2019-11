Euro 2020 : la France, le Portugal et l’Allemagne en guerre

Le Portugal, tenant du titre, a été reversé dans le groupe de la France, championne du monde en titre, et l'Allemagne dans le pool la plus dense de l'Euro 2020, selon le tirage au sort réalisé samedi à Bucarest (Roumanie).

La France défiera l'Allemagne d'entrée dans le tournoi, le 16 juin 2020 à Munich, en ouverture du groupe F. Turquie - Italie sera l'affiche du match d'ouverture le 12 juin à Rome.

Résultats des favoris

Ukraine - C2

Espagne - E1

Allemagne - F4

Belgique - E3

Angleterre - D1

Italia - A2

Le remake de la finale de l'édition 2016 entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la France de Didier Deschamps se jouera le 24 juin en Hongrie.

Le Portugal, placé dans le chapeau N.3, faisait figure d'épouvantail pour toutes les grandes nations du football européen, même si les partenaires de «CR7» ont peiné à valider leur qualification.

Quant à l'Allemagne, éliminée dès la phase de groupes au Mondial-2018, elle est en pleine reconstruction et a tiré son épingle du jeu dans l'un des groupes d'éliminatoires les plus relevés, avec les Pays-Bas.

La Croatie, vice-champion du monde placé dans le chapeau 2 comme la France, a été de son côté reversé dans le groupe D, celui de l'Angleterre, qui accueillera les demi-finales et la finale. La République tchèque ainsi qu'un barragiste à déterminer complètent cette autre poule compliquée.

La Belgique, 3e du Mondial-2018 et N.1 au classement FIFA, affrontera la Russie, le Danemark et la Finlande. L'Espagne, l'un des 12 hôtes de la compétition, a été placée dans le groupe E avec la Suède, la Pologne et un barragiste à déterminer.

Le tournoi de l'Euro 2020 sera présenté en exclusivité à TVA Sports.