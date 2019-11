Kanye West: toute sa famille apparaît dans son nouveau clip

Kanye West a recruté sa femme Kim Kardashian ainsi que sa belle-mère Kris Jenner et sa belle-sœur Kourtney Kardashian pour son dernier clip.

La vidéo de Close On Sunday a été diffusée sur YouTube en début de semaine et on peut y apercevoir une partie de la famille étendue de l'artiste, dans un décor désertique.

Les quatre enfants du couple, North, Saint, Chicago et Psalm, apparaissent également dans la vidéo alors que le chanteur se retrouve entouré de son groupe de gospel pour chanter son nouveau tube.

Le morceau, qui parle de l'importance de la famille, fait plusieurs références à la chaîne de restaurants Chick-Fil-A, un restaurant de fast-food connu pour être fermé le dimanche (Closed on Sunday en VO) pour des raisons religieuses.

En deux jours, le clip a récolté plus de 4 millions de vues sur YouTube.