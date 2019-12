Marc Dupré célèbre à la Place Bell

Marc Dupré avait le coeur joyeux à la Place Bell, samedi, en faisant la fête avec 6032 fans pour le concert-événement soulignant le succès de son spectacle «Rester forts», une occasion parfaite pour lancer son septième album «Rien ne se perd» aux côtés d’invités de marque.

«On va souligner ensemble l’oeuvre de Marc! Quel homme!» a crié Ludovick Bourgeois en première partie. Après plus de 75 000 billets vendus pour son spectacle «Rester forts» et un disque d’or pour l’album «La vie qu’il nous reste», Marc Dupré pourrait difficilement nier.

À 20 h 30, la Place Bell s’est transformée en un ciel étoilé grâce aux bracelets illuminés prêtés aux spectateurs. Avec à-propos, le populaire chanteur a débuté avec «Du bonheur dans les étoiles», hit tiré de son sixième opus «La vie qu’il nous reste».

«Est-ce que vous avez envie de fêter ce soir?» s’est exclamé Marc Dupré aux spectateurs qui se sont mis à danser dans la seconde. Flairant la belle ambiance, l’artiste s’est précipité dans la foule tout en interprétant «Si pour te plaire». Et un câlin par-ci, un selfie par-là...

«Je suis tellement content de lancer mon album “Rien ne se perd” avec vous! Pour moi, un party vient avec des confettis. J’espère ne pas étouffer quelqu’un», a-t-il lancé avec humour avant d’interpréter la pièce-titre. Pas étonnant qu’il ait accepté d’animer un des six Galas ComediHa! qui se tiendront du 12 au 32 août 2020 au Palais Montcalm.

Des invités de marque

Celui qui a déjà annoncé son retour à «La Voix» a notamment pu compter sur des talents qui y ont été découverts pour revisiter son répertoire et quelques chansons coup de coeur. Rick Pagano a d’abord été accueilli très chaleureusement en venant chanter «Somewhere Only We Know» de Keane.

Marc Dupré s’est aussi fait plaisir en chantant des reprises avec ses talents d’imitateur, dont «Somebody» de Bryan Adams et «Si Dieu existe» de Claude Dubois. «Vous saviez que j’ai eu la piqûre quand j’ai vu cet artiste en spectacle? On se fait un petit bout?»

L’artiste en a ému plus d’un en accueillant sur scène son fils Anthony, qui a impressionné au piano en jouant «Voyager vers toi» avec son père, et sa fille Stella en chantant «Someone You Loved» de Lewis Capaldi pour la toute première fois devant public.

Au moment d’écrire ces lignes, Marc Dupré devait encore accueillir sur scène Raphaëlle Roy, Laurence Nerbonne et Ludovick Bourgeois pour terminer la fête comme il se doit.

Après son passage à la Place Bell, Marc Dupré mettra le point final de sa tournée «Rester forts» dans plusieurs villes du Québec. L’artiste sera en résidence au Capitole du Québec du 6 au 31 décembre.