Un marché de Noël qui replonge dans le passé

De plus en plus de marchés de Noël font leur apparition un peu partout au Québec, une tradition relativement récente.

À Portneuf, c’est le marché Noël d’antan de Cap-Santé qui reçoit tous les éloges.

L’un des plus vieux marchés de Noël de la région, qui en est à sa 19e édition, risque de battre un record d’achalandage cette année, selon Marie-Chantal Fortin, coordonnatrice de l’événement.

«C'est un rassemblement annuel parce que le décor est exceptionnel. On est d'abord sur un site patrimonial très spécial, et on a des vieilles maisonnettes» explique-t-elle.

Mme Fortin souligne également la force de l’offre de l’événement. D’un côté, les artisans et les exposants et de l’autre, une animation pour la moins festive.

Le marché se fait un point d’honneur d’assurer une diversité, autant dans l’offre artistique que dans l’animation ou les artisans.

La particularité du marché de Noël de Cap-Santé est sa relation à l’histoire.

«On concentre notre thématique sur tout ce qui est traditionnel. On veut que les gens, quand ils arrivent sur le site, soient un peu déconnectés de leur quotidien et qu’ils soient replongés dans les Noëls d’antan» explique Marie-Chantal Fortin.

Faire vivre un temps des Fêtes à la manière de nos grands-parents et de nos arrières-parents aux visiteurs est la mission du Marché de Noël de Cap-Santé et cette nouvelle édition ne fera pas exception.

Le festival se déroule jusqu’à dimanche.