Comment diminuer sa facture de chauffage?

Chaque année, c’est la même chose: l’arrivée des premiers froids d’hiver fait augmenter les frais de chauffage. Ghislain Larochelle, chroniqueur immobilier, propose quelques trucs afin d’économiser sur votre facture d’électricité.

Selon notre chroniqueur, la première chose à vérifier est les thermostats. Le simple fait de remplacer de vieux thermostats bimétalliques par des modèles électroniques permet de retrancher jusqu’à 10 % aux frais de chauffage. Il est également possible de se procurer des modèles électroniques programmables, qui permettent de programmer la température selon votre routine.

L’ultime option consiste à se procurer des thermostats intelligents (WIFI), qui s’ajustent selon vos préférences et qui se programment à même un ordinateur ou un téléphone intelligent. Toutefois, il n’y a pas une grosse économie à réaliser avec des thermostats intelligents WIFI si on les compare avec les thermostats programmables bien programmés. « L’avantage réel, c’est que ce type de thermostat permet de surveiller et contrôler l’état à distance de la température, ce qui peut être utile avec un chalet », précise-t-il.

Quant à la température idéale, notre chroniqueur affirme qu’un réglage à 21 °C le jour et entre 16 °C et 18 °C la nuit constitue l’option la plus efficace sur le plan énergétique. Selon Hydro Québec, une simple baisse de 3 °C permet d’économiser environ 5 % en frais de chauffage. De plus, Ghislain Larochelle recommande de baisser le chauffage dans toutes les pièces inutilisées ; pas seulement le garage, mais aussi les chambres d’invités, le sous-sol, etc.

Mesurer l’efficacité de votre maison

Un test d’infiltrométrie permet de mesurer les pertes de chaleur d’une maison ou d’un logement. Grâce à un puissant ventilateur installé dans la porte avant, ce test permet de détecter les fuites où peut s’échapper la chaleur. Selon Claude Blain, spécialiste dans le domaine, un tel test coûte environ 250 $ pour une maison unifamiliale dans la grande région de Montréal.

Les portes et les fenêtres sont les ouvertures les plus susceptibles de laisser s’échapper la chaleur. Ces deux seules ouvertures seraient responsables à elles seules de 25 % des pertes de chaleur dans une maison de construction récente et de 40 % à 50 % dans une maison ancienne.

Ghislain Larochelle propose deux trucs tout simples pour remédier à ce problème: avant l’arrivée de l’hiver, il suggère de calfeutrer portes et fenêtres ou encore d’installer une pellicule de plastique. Lorsque la neige fait son apparition, il propose également de laisser la neige s’accumuler près des fondations, étant donné ses vertus isolantes.

Autres astuces pour économiser

Notre chroniqueur propose d’autres astuces toutes simples qui permettent de réaliser des économies, notamment :

1- Fermez les rideaux la nuit et ouvrez-les le jour.

Cela permet la nuit d’empêcher une partie de l’air froid de refroidir la pièce, puis le jour de réchauffer l’intérieur grâce au rayonnement du soleil.

2- Remplacez votre filtre de fournaise ou de thermopompe.

Votre appareil gagnera en efficacité si l’air passe plus facilement à travers le filtre.

3- Réglez le ventilateur du plafond.

En réglant la rotation des pales de façon à ce que l’air chaud descende du plafond, vous optimisez la circulation de l’air.

Enfin, Ghislain Larochelle termine sur ces quelques conseils : d’abord, plutôt que d’ajuster la température trop élevée, il recommande d’enfiler une paire de pantoufles ainsi que des vêtements supplémentaires. « C’est facile à faire, cela ne coûte rien, mais on n’y pense pas toujours », précise-t-il. Dans le cas de l’installation de nouveaux thermostats, il recommande de faire appel à un maitre électricien. « C’est une compétence qui leur est réservée. C’est la meilleure chose à faire d’un point de vue sécuritaire et si vous voulez éviter des poursuites, dans le cas d’une défectuosité éventuelle », explique-t-il. Enfin, il propose de régler le chauffage à 12 °C dans le cas d’une absence prolongée.

Le chiffre de la semaine

54 %

C’est la proportion, selon Hydro Québec, de la facture de chauffage attribuable au chauffage et à la climatisation