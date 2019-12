EN IMAGES: Une fusillade entre des policiers et un cartel fait 19 morts au Mexique

Une fusillade qui a éclaté entre des policiers et des membres d’un cartel de drogues au Mexique a fait 14 morts samedi soir dans le nord-est du Mexique.

4 policiers, 2 citoyens et 13 membres suspectés de faire partie du cartel ont été tués, selon les plus récentes informations, relayées par CNN.

Four police officers, two civilians and 13 suspected, selon un communiqué de presse dévoilé par l’État de Coahuila.

La fusillade a durée pendant près de 2 heures dans la ville de Villa Union, à environ 40 kilomètres au sud du Texas.

Des images impressionnantes

Dimanche, le gouvernement de l’État de Coahuila a dévoilé des images qui montrent un bâtiment municipal et un véhicule de police criblés de balles.

Ces images traduisent la violence qu'a connue la Ville samedi soir. Une autre vidéo filmée par un citoyen capte les déflagrations répétées des armes.

Les groupes criminels cherchent depuis des années à pénétrer dans cet État du Mexique. Le gouvernement mexicain Miguel Angel Riquelme Solis dit «ne pas permettre au crime organisé de venir s’installer dans la région», d’après CNN.

«Il y a de nombreuses années, ils sont arrivés en toute impunité», a déclaré Solis. «Ils sont venus dans nos villes et nos municipalités et rien ne s'est passé. Pas aujourd'hui. C'était une réponse énergique»é

La fusillade a eu lieu quelques jours à peine après que Donald Trump ait annoncé qu'il avait l’intention de désigner les cartels mexicains comme des organisations terroristes étrangères, ajoutant que les États-Unis avaient proposé de «nettoyer le terrain», mais que le gouvernement mexicain avait «rejeté l'offre».