La glissade se poursuit pour le Canadien

Les Bruins de Boston ont signé une deuxième victoire en cinq jours face au Canadien de Montréal en s’imposant 3 à 1 dimanche soir, au TD Garden. Pour la troupe de Claude Julien, il s’agit d’une huitième défaite en autant de sorties.

C’est David Backes qui a fait la différence en marquant son premier but de la saison à mi-chemin dans la troisième période, en avantage numérique. L’attaquant des Bruins effectuait d’ailleurs un retour au jeu après avoir raté un mois d’activités en raison d’une commotion cérébrale.

Comme ce fut le cas samedi contre les Flyers de Philadelphie, Joel Armia a procuré les devants au Tricolore en frappant tôt dans le match. Cette fois-ci, il a secoué les cordages dans la deuxième minute de jeu après avoir soutiré la rondelle à Zdeno Chara derrière le filet des Bruins.

Les visiteurs ont réussi à protéger cette mince avance jusqu’en troisième période. C’est nul autre que David Pastrnak qui a créé l’égalité avec son 25e but de la saison. Alimenté par Anders Bjork et Brandon Carlo, l’attaquant tchèque a surpris Carey Price avec un puissant tir. Pastrnak compte maintenant 42 points (25 buts et 17 aides) en 27 matchs depuis le début de la campagne.

Backes a ensuite profité d’une pénalité à Nick Cousins pour donner les devants pour une première fois dans le match à l’équipe locale à l’aide d’un tir sur réception. Jake DeBrusk a inscrit le but d’assurance trois minutes plus tard alors qu’il était posté dans l’enclave.

Price a fait face à 34 tirs devant la cage du Tricolore. Pour sa part, Tuukka Rask n’a cédé qu’une fois sur 29 lancers. Le gardien finlandais présente une fiche de 13-3-3 depuis le début de la saison.

Les Bruins avaient vaincu le Canadien par la marque de 8 à 1 mardi, au Centre Bell.

Les Bruins au sommet

La troupe de Bruce Cassidy est invaincue à ses sept derniers matchs. Ce gain lui permet d’ailleurs de passer devant les Capitals de Washington au sommet du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Bruins tenteront de poursuivre leur séquence victorieuse mardi contre les Hurricanes de la Caroline, qui seront de passage à Boston.

De son côté, la formation montréalaise tentera de freiner sa glissade mardi, alors qu’elle recevra la visite des Islanders de New York, qui occupent le quatrième rang de la ligue.