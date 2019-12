Les intempéries responsables de la mort de deux enfants aux États-Unis

À Phoenix, en Arizona, deux enfants ont été retrouvés morts samedi et un autre est toujours porté disparu après que la voiture dans laquelle ils prenaient place est restée coincée dans un ruisseau gonflé par les intempéries des derniers jours.

Les secouristes ont pu sauver quatre autres enfants et deux adultes dans le secteur, mais une fillette et un garçon, tous les deux âgés d'environ cinq ans, ont été retrouvés un peu plus loin, là où la voiture avait été submergée.

L’Ouest américain est touché par une tempête de pluie et de vent qui perdurera jusqu’à lundi. On craint de nombreuses inondations du côté des services météo.

Les rafales qui menacent les régions montagneuses pourraient atteindre 144 km/h (90 mph), alors que celles qui lorgnent les plaines américaines atteindraient 104 km/h (65 mph), rapporte le USA Today.

Des blizzards dans l’est

Par ailleurs, des blizzards se déplacent lentement vers l'est des États-Unis, paralysant le Midwest sous des couches de neige. Ce ne sont pas moins de 50 millions de personnes qui sont touchées par les intempéries, selon CNN.

Les tempêtes perturbent lourdement la circulation et les vols pendant ce week-end du Thanksgiving, une période de l'année où les Américains se déplacent en grand nombre.

Selon Airlines for Americas, une organisation de commerce aérien, 3,1 millions de personnes devaient s’envoler dimanche. Le record d’achalandage aérien pour le week-end de la Thanksgiving a été fracassé, atteignant 31,6 millions de déplacements. Une hausse de 3,7% comparativement à 2018.

Plusieurs transporteurs aériens ont offert aux passagers la possibilité d’annuler et de changer leur vol gratuitement, indique le USA Today.

Les météorologues prévoient une accumulation pouvant atteindre 30 cm (un pied) de neige dans de nombreux États allant des Dakotas (du nord et du sud) jusqu’au Michigan.

Une personne aurait perdu la vie dans un dérapage au Dakota du sud, selon les médias américains.

Par ailleurs, la région des Grands Lacs est sous l’emprise de conditions similaires à celle d’un blizzard rapporte des médias américains.

Ce sera particulièrement difficile pour les résidents de la Ville de New York, où on prévoit des accumulations de cinq centimètres (deux pouces) par heure dans les journées de dimanche et lundi, rapporte CNN.

Entre temps, un système dépressionnaire apportant de la pluie, de fortes rafales et des orages pour les régions côtières plus au sud, selon les prévisions météorologiques.

Plusieurs vols depuis Montréal à destination des États-Unis ont été annulés ou retardés. Surveillez les sites web des différents aéroports pour savoir si votre vol est affecté.