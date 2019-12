QS demande une revalorisation des salaires des fonctionnaires

Québec solidaire (QS) demande au gouvernement Legault une revalorisation des salaires des fonctionnaires, afin d’éviter que ces derniers aillent travailler ailleurs.

Le parti parle d’un «grand rattrapage» à faire sur les salaires du privé ou du fédéral, qui sont 6,2 % plus élevés, en tenant compte des avantages sociaux, selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec.

«La Coalition avenir Québec (CAQ) traite les fonctionnaires de bébés gâtés, mais leur rémunération n'est même pas concurrentielle, a déclaré la co-porte-parole de QS et députée, Manon Massé. Comment allons-nous attirer et retenir des joueurs compétents pour administrer l'État québécois si on ne les paie pas à leur juste valeur?»

QS rappelle au premier ministre François Legault qu’il avait critiqué lorsqu’il était dans l’opposition la perte d’expertise de l’État québécois au profit de la sous-traitance.

«La CAQ est en train de créer une armée de consultants hors de prix pour combler la perte d'expertise dans l'administration publique, a indiqué le député de Rosemont, Vincent Marissal, responsable solidaire en matière de services publics. Qui va payer la facture pour leurs obsessions idéologiques? Les contribuables! »