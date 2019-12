Un «gros câlin» pour les sinistrés de Sainte-Marthe

De nombreux citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui ont vu leur maison être inondée au printemps dernier ne passeront pas Noël dans leur résidence.

Pour égayer la période des Fêtes des sinistrés, des citoyens de l’endroit se sont impliqués afin de faire une grande collecte de décorations et de sapins de Noël, dont la distribution se déroulait dimanche en journée.

«C’est Mme Landry qui habite sur la 20e avenue à Sainte-Marthe qui a lancé l’idée sur une page Facebook. Moi, ainsi qu’Annie Laferrière et mon frère Alexandre avons l’a suivie», raconte Élizabeth Leroux, l’une des personnes impliquées.

Dimanche après-midi, des centaines de personnes se trouvaient sur place dans l’espoir d’avoir quelques items, mais également de discuter et de se réunir dans une atmosphère festive.

«Le Centre sportif extrême évolution nous a gentiment prêté des locaux depuis trois semaines et la grande salle aujourd’hui pour offrir les dons. Les gens arrivaient les bras pleins pour nous donner des choses. On a 50 sapins naturels à donner, environ 75 sapins artificiels, puis on a tout un lot de décorations», précise Mme Leroux.

Elle s’est dite surprise, mais surtout satisfaite de voir autant de gens sur place.

































«Je crois que les sinistrés reçoivent ça vraiment comme une grosse vague d’amour, comme un gros câlin de fin d’année. Depuis avril ce n’est vraiment pas facile ici», ajoute Mme Leroux