Bleu Jeans Bleu et Les Louanges au «Party du Nouvel An»

Il sera possible de défoncer l'année 2019, en coton ouaté ou pas, au rythme de la musique de Bleu Jeans Bleu, Les Louanges, Bernard Adamus et Heartstreets, le 31 décembre, dans le Vieux-Port de Montréal.

Animé par l'humoriste Neev, le traditionnel «Party du Nouvel An» du festival extérieur Montréal en fêtes se tiendra de 19 h le 31 décembre à 2 h heures du matin le 1er janvier 2020.

Un grand décompte aura lieu pour souligner l'arrivée de la nouvelle année qui s'amorcera sur un plancher de danse appartenant à DJ MagicStan.

L'an dernier plus de 175 000 personnes se sont réunies pour voir et entendre Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Lydia Képinski, Andréanne A. Malette et Afrikana Soul Sister. Il s'agissait d'une hausse par rapport à 2017 qui avait rassemblé plus de 150 000 festivaliers.

Cet événement n'est qu'un des nombreux rendez-vous gratuits que proposera l'organisation de Montréal en Fêtes du 19 au 31 décembre.

Aux spectacles et animations qui égayeront cette septième édition s'ajoutera l'Instaboîte, un environnement inspiré du populaire réseau social Instagram.