Le gardien Keith Kinkaid au ballottage

Le nom du gardien de but du Canadien de Montréal Keith Kinkaid a été placé au ballottage lundi.

Celui-ci était donc absent à l’entraînement matinal du CH.

Avec le Tricolore, le gardien américain de 30 ans a conservé un dossier d’une victoire et d’une défaite en plus de subir trois autres revers en temps supplémentaire. Le portier de 30 ans a maintenu une moyenne de buts alloués de 4,24 ainsi qu'un taux d'efficacité de 0,875.

L’été dernier, l’ancien des Devils du New Jersey et des Blue Jackets de Columbus avait apposé sa signature sur un contrat d’un an qui lui rapporterait 1,75 million $ en 2019-2020.

Les autres formations du circuit Bettman ont maintenant 24 heures pour le réclamer. S’il est ignoré, il devra porter les couleurs du Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Qui sera rappelé?

Le Canadien devrait donc effectuer un rappel d’un autre gardien d’ici la fin de la journée. Les deux portiers du Rocket sont Charlie Lindgren et Cayden Primeau.

Des deux, seul Lindgren a de l’expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH), disputant 18 rencontres avec le Tricolore depuis 2016. Dans le circuit Bettman, il a présenté un dossier de 8-8-2 en 18 matchs. Dans la LAH, cette saison, l’Américain de 25 ans a cinq victoires, cinq défaites et deux autres en temps ajouté, en 12 parties.

De son côté, Primeau présente un dossier de 7-4-1 en 12 parties cette saison. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,58 et un taux d’efficacité de ,910. Il a été un choix de septième ronde (199e au total) du Canadien en 2017.

Victor Mete absent pour deux semaines

En plus de la petite bombe concernant le gardien substitut, le Tricolore a également indiqué que le défenseur Victor Mete ratera un minimum de deux semaines d’activités, et ce, en raison d’une blessure à une cheville.

L’arrière de 21 ans n’avait d’ailleurs pas joué contre les Bruins à Boston, dimanche soir.

En 26 matchs cette saison, Mete a touché la cible à trois reprises et fourni cinq aides pour huit points. Il s’agit de sa troisième saison dans le circuit Bettman, lui qui a été le choix de quatrième tour (100e au total) du CH en 2016.