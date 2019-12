Les questions soulevées par Frédéric Bastien dans sa plainte contre la juge en chef de la Cour d’appel du Québec, Nicole Duval Hesler, ont de quoi remettre en question l’apparence de neutralité du tribunal sur la question de la loi 21, affirme lundi Mario Dumont.

• À lire aussi: Loi 21: plainte contre la juge en chef de la Cour d’appel du Québec

Rappelons que la Cour d’appel a accepté de se pencher sur la demande d’opposants à la loi 21 pour qu’elle soit suspendue d’ici à ce que la cause soit tranchée sur le fond.

M. Bastien, qui pourrait se lancer dans la course à la direction du Parti québécois, a déposé une plainte, car il considère que la juge Duval Hesler a compromis son devoir d'impartialité à plus d'une reprise et qu'elle a manqué à son devoir de réserve.

La juge a déclaré, en pleine audience sur la cause la semaine dernière, qu'elle est «féministe», en plus d'associer la loi 21 à une «allergie visuelle» aux signes religieux.

«On est à un poil de dire que ceux qui appuient la loi 21 sont des malades. Une allergie, c’est une maladie, souligne Mario Dumont. Disons que c’est un propos étonnant.»

C’est une chose pour la Cour d’appel de porter un jugement en fonction de la Constitution canadienne et en fonction des règles de droit en vigueur, mais selon l’animateur, les propos de la juge relèvent davantage de l’opinion personnelle, voire du préjugé.

La juge Duval Hesler doit également être conférencière à une activité d’une organisation qui a contesté la loi 21 en commission parlementaire sur la loi 21, soit l’association Lord Reading.

«À partir de moment où il y a une contestation de son impartialité comme un juge au Conseil de la magistrature, elle est drôlement mal prise avec [cette conférence]», estime l’animateur.

Il explique que si elle décidait de s’y présenter, les caméras de télévision y seront aussi. «Elle va être accueillie comme une actrice politique et elle va devoir fuir les caméras. S’il y a une chose qu’un tribunal doit avoir, ce n’est pas que de l’impartialité, c’est aussi une apparence de neutralité qui donne confiance au public.»

Cette contestation soulève une autre question sur l’implication de la ministre de la Justice du Québec, Sonia LeBel. Pour l’instant, le gouvernement semble dire qu’il ne veut pas mêler le politique et le judiciaire, mais s’il a des raisons objectives de croire que la Cour d’appel, qui va juger sa loi 21, n’est pas objective, il est de son devoir, croit Mario Dumont, de poser les gestes requis pour demander à la juge de se récuser.